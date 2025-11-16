Un accidente de tráfico registrado en Yecla deja seis heridos

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han intervenido en un accidente de tráfico, registrado en el municipio de Yecla, que ha dejado un saldo de seis heridos.

A las 9.49 horas, varias llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' alertaban de un accidente de tráfico en el que se veían implicados un turismo y una furgoneta, en la N-344, punto kilométrico 84,500, carretera que une las poblaciones Jumilla y Yecla, termino municipal de Yecla.

El siniestro ha dejado un total de seis personas heridas, de las cuales dos de ellas se encontraban atrapadas en el interior de los vehículos, con edades comprendidas entre los nueve y 53 años de edad.

Hasta el lugar se han desplazado tres Unidades Móviles de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, dos unidades de traslado de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, dos unidades de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Yecla y Mantenimiento de Carreteras.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Virgen del Catillo de Yecla por las unidades sanitarias y de traslado anteriormente mencionados. La vía tuvo que estar cortada durante la intervención de los servicios de emergencia.