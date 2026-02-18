La acción social de Banco Mediolanum en Murcia donó 105.000 euros en 2025, un 9% más

El proyecto social de Banco Mediolanum - MEDIOLANUM APROXIMA

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, donó 105.563 euros a proyectos sociales el año pasado en Murcia, un 9% más que el año anterior, informa este miércoles en un comunicado.

Apoyó 5 iniciativas que han beneficiado a 5 ONG locales, con acciones que contaron con la implicación de 4 Family Bankers (asesores financieros de la entidad) que actuaron como padrinos o madrinas de la iniciativa, siendo nexo entre los clientes y las ONG.

Son las asociaciones Apandis (Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca), Dar de Sí, Afemar Salud Mental y Tea de la comarca del Mar Menor, Sodicar (Sociedad de Diabéticos de Cartagena) y Fundación Pequeño Deseo.

2,2 MILLONES EN ESPAÑA (+10,2%)

En toda España, Mediolanum Aproxima cerró el año con 2.263.574 euros donados, un 10,2% más que en 2024, y en sus 11 años de existencia supera así los 10,3 millones.

Banco Mediolanum impulsó en 2025 otras iniciativas, como 'Cada céntimo cuenta', donde más de 21.000 clientes de la entidad donan automáticamente cada mes los céntimos de su cuenta corriente (de 0,01 a 0,99 euros): sumaron 67.089,34 euros (+146%).

La responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, Montse Prats, ha agradecido la implicación de las organizaciones, las familias y los Family Bankers en 2025 y ha afirmado que ya encaran 2026 "creyendo firmemente en el poder de la colaboración".