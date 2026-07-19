Acondicionados los accesos a Calblanque dañados por la Dana Alice para facilitar el tránsito de autobuses a las playas

Caminos del Parque Regional de Calblanque durante su acondicionamiento - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha realizado una serie de actuaciones para reparar y acondicionar los caminos de acceso al Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila afectados por los daños ocasionados tras el paso de la Dana Alice en octubre de 2025.

Los trabajos se han centrado principalmente en los accesos a las playas de Calblanque y Playa Larga, dentro del término municipal de Cartagena, con el objetivo de garantizar la seguridad y mejorar los caminos. Esto era necesario para poner en marcha el servicio de autobuses a playas, principal medida de compatibilización del uso público con la conservación del espacio protegido durante el periodo estival, han informado desde el Ejecutivo regional.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha destacado que "estas actuaciones permiten recuperar las condiciones de seguridad y tránsito en uno de los espacios naturales más emblemáticos y visitados de la Región de Murcia, especialmente ahora, en los meses de verano, cuando se incrementa notablemente la afluencia de visitantes".

Torres ha subrayado además que "la actuación responde al compromiso del Gobierno regional con la conservación y mantenimiento de los espacios naturales protegidos, compatibilizando la protección ambiental con un uso público ordenado y sostenible".

Las intensas lluvias registradas durante el episodio meteorológico provocaron importantes desperfectos en distintos puntos de la red de caminos del Parque Regional, lo que generó pérdida de material en la capa de rodadura, erosión de cunetas y daños en los sistemas de drenaje. Esta situación dificultaba el paso de los autobuses que prestan servicio de acceso a las playas durante la campaña estival.

Los trabajos incluyeron la limpieza y adecuación de la red de drenaje, la reparación de cunetas deterioradas, el aporte y compactación de zahorra en diferentes tramos, así como labores de refino y planeo del firme existente. Además, se ejecutaron escolleras puntuales de protección para evitar nuevos procesos erosivos derivados de episodios de lluvias intensas.

La directora general ha explicado que "la mejora de estos caminos no solo facilita el acceso seguro de los visitantes, sino que también refuerza las labores de vigilancia ambiental, prevención de incendios y conservación de hábitats dentro del Parque Regional".

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila forma parte de la Red Natura 2000 y alberga hábitats y especies de elevado valor ecológico, entre ellas lagunas litorales y formaciones de Ciprés de Cartagena.

La inversión total fue de 48.397 euros y la financiación procedió en un 60 por ciento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un 40 por ciento de fondos propios de la Comunidad Autónoma, dentro de las actuaciones destinadas a la planificación y gestión de espacios protegidos.