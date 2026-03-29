Se activa el Plan Infomur en situación 2 de emergencia por el incendio en Sierra Espuña

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha informado de que el Centro de Coordinación Operativa de la Región de Murcia (CECOP) ha activado el Plan Infomur en situación 2 de emergencia, debido al incendio que desde este medio día está activo en Sierra Espuña.

La nueva situacón de emergencia se ha comunicado a la Delegación del Gobierno en la Región, así como a los más próximos al lugar del incendio: Alhama de Murcia, Totana y Aledo. La decisión se ha tomado pasadas las 14.30 horas, debido a la "evolución desfavorable" de la extinción que está provocando el viento.