Activada la fase de preemergencia del Plan Inunmur por aviso naranja por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón

Archivo - Varias personas paseando con paraguas por el centro de Cartagena bajo la lluvia - EMERGENCIAS CARTAGENA - Archivo

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha decretado la fase de preemergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur) tras el aviso de nivel naranja por precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

La alerta ha sido comunicada de forma oficial a los ayuntamientos y a los servicios de intervención potencialmente implicados en la resolución de emergencias derivadas de las lluvias.

El boletín oficial de la Aemet, emitido a las 8.57 horas de este martes, prevé precipitación acumulada por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el ámbito geográfico del Campo de Cartagena y Mazarrón.

El aviso mantendrá su vigencia desde las 21.00 horas de este martes hasta las 00.00 horas del miércoles, 4 de noviembre, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.