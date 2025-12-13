Activado el Plan Inunmur en fase de preemergencia por la alerta naranja de este domingo

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado, en fase de preemergencia, el Plan Inunmur contra inundaciones en la Región de Murcia, debido a la alerta naranja por lluvias y tormentas para este domingo en el Noroeste.

Como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas que afectará a la Región de Murcia a partir de la próxima noche, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha tomado esa decisión, al afectar la emergencia a más de un municipio y requerirse recursos autonómicos no vinculados al municipio para su gestión.