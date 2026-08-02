Activado Plan SISMIMUR en preemergencia por el movimiento sísmico de 4,1 grados de magnitud registrado en Pliego

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido más de 90 llamadas relacionadas con el movimiento sísmico de magnitud 4.1, sentido en diferentes puntos de la Región de Murcia. Aunque en un primer momento el epicentro ha sido situado por el Instituto Geográfico Nacional en Librilla, finalmente se ha precisado que se ha producido en Pliego.

De momento no se han registrado daños personales, ni materiales. Al mismo tiempo se ha activado el Plan Plan Especial de Protección Civil ante el Riego Sísmico en la Región de Murcia (SISMIMUR) en situación de PREEMERGENCIA (SITUACIÓN O).

En esta fase no se llevará a cabo el despliegue efectivo de toda la estructura del SISMIMUR, permaneciendo el CECOP en situación de alerta, por la posible aparición de nuevos movimientos. La actuación del SISMIMUR irá dirigida a la información y al seguimiento.