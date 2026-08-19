Activados en fase de preemergencia el INUNMUR y el PLATEMUR ante los avisos naranjas por lluvias y tormentas

Archivo - Imagen de archivo de inundaciones en Cartagena (Murcia) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias mantiene en fase de preemergencia el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Región de Murcia (INUNMUR) y el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) ante los fenómenos meteorológicos adversos previstos para este jueves, 20 de agosto, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene aviso de nivel naranja en el Altiplano por lluvias y tormentas entre las 12.00 y las 22.00 horas.

Para las lluvias, Aemet prevé una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que la probabilidad de ambos fenómenos se sitúa entre el 40 % y el 70 %.

A su vez, Aemet ha establecido aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Noroeste, donde se podrán registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, durante el mismo periodo y con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

También permanecerán en aviso amarillo la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de tormentas entre las 12.00 y las 22.00 horas.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias mantiene el seguimiento de la evolución meteorológica y la coordinación con los organismos y servicios implicados.

La situación de los planes y los avisos se actualizará conforme se reciban nuevas modificaciones de Aemet.

Ante la previsión de lluvias intensas y tormentas, Emergencias recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor intensidad, no atravesar zonas inundables, ramblas o cauces y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y las fuentes oficiales.