El actor y director Sergio Peris-Mencheta recibirá el Premio del 56 Festival de Teatro de San Javier

El actor y director Sergio Peris-Mencheta - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier otorgará el Premio de su 56 edición al actor y director, Sergio Peris-Mencheta Barrio "en reconocimiento a su brillante trayectoria artística, su relevante contribución al teatro, el cine y la televisión y a su compromiso con la creación escénica contemporánea", según han informado desde el Consistorio.

El concejal de Cultura y director del Festival, David Martínez ha obtenido este jueves el respaldo unánime del pleno de la corporación a su propuesta para iniciar el expediente de la concesión del premio de esta edición a Peris-Mencheta que volverá a San Javier el 8 de agosto con su último montaje, 'Blaubeeren', sobre el horror del holocausto.

David Martínez ha destacado la vinculación del actor y director madrileño con el Festival de San Javier donde se han podido ver dos de sus montajes más celebrados, 'The Lehman Trilogy' y 'Ladies Football Club', adaptaciones de Stefano Massini, que integran elementos del teatro musical.

El director del Festival ha recordado la trayectoria artística de Sergio Peris-Mencheta que se inició a finales de los años noventa con su participación en la célebre serie juvenil 'Al salir de clase'.

Con una extensa carrera cinematográfica con títulos como 'Jara', 'Los Borgia' o 'Luz de domingo', entre otras muchos, Peris-Mencheta ha desplegado su talento creativo con mayor intensidad en el teatro.

Como actor ha participado en montajes como 'Julio César' y como director ha firmado producciones como 'Un trozo invisible de este mundo', escrita e interpretada por Juan Diego Botto, obra por la que fue nominado a Mejor Dirección de Escena y Mejor Escenografía en los Premios Max.

Martínez ha destacado, asimismo su faceta como impulsor de nuevos lenguajes escénicos a través de la productora Barco Pirata, cofundada junto a Xabier Murúa y Nuria Cruz Moreno, cuyo primer montaje, 'Incrementum', recibió un amplio reconocimiento de la crítica por su innovación y compromiso social, o la más reciente 'Constelaciones', entre otras producciones.

Actualmente triunfa en Madrid con la dirección de 'Una noche sin luna', una obra escrita e interpretada por Juan Diego Botto sobre Federico García Lorca.