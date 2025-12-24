Actuación de La Pandilla de Drilo y espectáculo piromusical especial para celebrar el día de Navidad en el Gran Árbol

Actuación de La Pandilla de Drilo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gran Árbol acogerá actuaciones especiales mañana, 25 de diciembre, para conmemorar el día de Navidad. Así, el gran emblema de la Navidad en Murcia permitirá a murcianos y visitantes disfrutar de dos espectáculos exclusivos en esta jornada, una de las más simbólicas de las fiestas.

A partir de las 19.00 horas, comenzará el espectáculo de La Pandilla de Drilo 'Música & Navidad' y a las 20.00 horas será el turno del 'show' piromusical especial de Navidad, diseñado exclusivamente para este día.

Además, como cada día, se instalará el Cartero Real para que los niños puedan llevar sus cartas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y el punto Solidario de recogida de alimentos y juguetes, y abrirán sus puertas el mercado navideño y la zona de restauración con 'foodtrucks', con un horario especial de 17.00 a 22.00 horas.

Además, se podrá visitar en el mismo horario, de 17.00 a 22:.00 horas, Lucidum-Natividad en la base del Gran Árbol de Navidad con 28 figuras a tamaño real retroiluminadas y fabricadas artesanalmente con seda de alta densidad pintada a mano. Estos elementos, acompañados de sonido e iluminación envolvente y efectos especiales, recrean el pasaje del nacimiento de Jesús.

TALLERES EN FAMILIA Y MAGIA EN EL DÍA DE NOCHEBUENA

Durante la jornada de Nochebuena, el Gran Árbol de Navidad cuenta con su programación diaria de los 'Talleres en Familia', en su horario habitual de mañana de 11.00 a 14.00 horas.

De este modo, los niños y familias que asistan podrán participar en las actividades 'Monta el Belén: Virgen, San José y el Niño', 'Adornos para el Árbol', 'Planta tu Árbol de Navidad' y Minichef, así como la novedad de este año 'Ludoteca baby', dirigida a pequeños de 2 a 6 años. Asimismo, a partir de las 13.00 horas, comenzará el espectáculo 'Magia en el Árbol'.

Toda la programación se puede consultar en las páginas del Ayuntamiento 'navidad.murcia.es' y en 'eventos.murcia.es', así como en la app 'Tu Murcia', que cuenta con mapas interactivos para conocer toda la programación por ubicaciones en todo el municipio.

Así, todos los actos se enmarcan en la celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, un año repleto de actividad cultural y participación ciudadana.