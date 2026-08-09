El I Acuatlón de Santomera reunirá a deportistas de todas las edades el próximo 19 de septiembre

SANTOMERA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera y el Club Kona Triatlón organizan el I Acuatlón de Santomera, una prueba oficial federada que se celebrará el próximo 19 de septiembre y que será puntuable para la Liga Regional de Acuatlón de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia (FTRM).

El evento convertirá al municipio en un nuevo referente del calendario deportivo regional, atrayendo a deportistas de todas las edades y niveles.

La competición se desarrollará bajo el formato oficial de acuatlón, compuesto por un primer segmento de carrera a pie, un tramo de natación en la Piscina Municipal y un segundo segmento de carrera a pie, con distancias adaptadas a cada categoría, desde prebenjamines hasta veteranos.

José Antonio Martínez, concejal de Deportes, ha destacado que "la celebración de este primer acuatlón supone un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por consolidar a Santomera como un municipio de referencia en la organización de eventos deportivos". "Además de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables, estas competiciones contribuyen a dinamizar la actividad económica local y proyectan la imagen de nuestro municipio en toda la Región", ha añadido.

A las 9.00 horas tomarán la salida las categorías absoluta, sub-23, junior y veteranos; a las 9.45 horas competirán cadetes, juveniles e infantiles; y a las 10.30 horas será el turno de alevines, benjamines y prebenjamines. La entrega de trofeos está prevista para las 12.00 horas, junto a la Piscina Municipal.

Las inscripciones podrán realizarse de forma telemática a través del portal oficial de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. Además, la prueba contará con todos los servicios necesarios para garantizar la mejor experiencia a los participantes, como guardarropa, vestuarios, duchas, avituallamiento, fotografía oficial y una feria del corredor.

Con esta nueva cita deportiva, "Santomera continúa ampliando su calendario de eventos y reforzando su compromiso con el deporte base, la competición federada y la promoción de un estilo de vida activo entre vecinos y visitantes", destacan fuentes municipales.