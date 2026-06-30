Adif finaliza las obras de rehabilitación integral de la estación ferrroviaria de Cartagena tras invertir 5,1 millones

Fachada principal de la estación ferroviaria de Cartagena - ADIF

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha finalizado las obras de rehabilitación integral de la estación ferroviaria de Cartagena, una actuación que ha supuesto una inversión total superior a los 5,1 millones de euros, según ha informado la entidad.

Los trabajos, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), han tenido como ejes principales la preservación del patrimonio modernista, la modernización de los sistemas técnicos y la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad.

La intervención, impulsada en el marco de las directrices del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es compatibible con lo establecido en el estudio informativo y con los proyectos futuros que contemplan la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad portuaria.

Los últimos remates de la obra han incluido la renovación de las redes eléctricas y de telecomunicaciones, la actualización de los sistemas de información al viajero y la ordenación de los flujos de tránsito en el recinto para potenciar el uso del ferrocarril de proximidad.

RESTAURACIÓN MODERNISTA Y REORDENACIÓN DE ESPACIOS

En el plano arquitectónico, el proyecto ha respetado la identidad del edificio original, diseñado a principios del siglo XX por el ingeniero R.Peironcely y construido por el arquitecto Víctor Beltrí.

La obra concluyó el 15 de julio de 1907 con un edificio con funciones de terminal, donde finaliza la línea férrea. Consta de planta baja y un piso, diseñado sobre una planta en forma de 'U', compuesta por tres bloques, uno central y dos laterales.

Las actuaciones han comprendido la restauración integral de las fachadas de estilo ecléctico y la reparación técnica de elementos originales deteriorados, incluyendo vidrieras, azulejería y mampostería.

En el interior del edificio de viajeros se ha reordenado el vestíbulo principal, optimizando las áreas de espera, los servicios comerciales y las zonas de atención al cliente, además de remodelar las estancias de uso interno para el personal ferroviario y de seguridad.

Asimismo, las inmediaciones exteriores han sido modificadas en su explanada para albergar un nuevo aparcamiento exprés que cuenta con plazas reservadas para personas con movilidad reducida y zonas específicas para vehículos de alquiler, manteniendo sin variaciones el servicio de estacionamiento subterráneo ya existente bajo la plaza de la terminal.