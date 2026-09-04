Adjudicadas por 2 millones las obras de la nueva Biblioteca y Centro Municipal de El Palmar (Murcia)

Adjudicadas por 2 millones las obras de la nueva Biblioteca y Centro Municipal de El Palmar, con un plazo de 10 meses - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado por 2.052.953,26 euros las obras de rehabilitación del antiguo colegio 'Escuelas Nuevas' de El Palmar, que se transformará en un nuevo espacio municipal con biblioteca y una sala de estudio abierta las 24 horas.

El plazo de ejecución establecido es de diez meses, y estarán financiados a través del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP). La adjudicación supone una baja del 12,5% respecto al precio de licitación, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La actuación permitirá ampliar la superficie de la biblioteca, que pasará de los 336 metros cuadrados actuales a 651, con una sala de lectura para adultos, otra infantil, despachos y aseos, además de garantizar la accesibilidad del espacio.

El proyecto contempla también la creación, por primera vez en El Palmar, de una sala de estudio abierta las 24 horas durante los 365 días del año, con cerca de un centenar de puestos y acceso independiente desde la calle.

Los trabajos incluyen además la rehabilitación de las fachadas, cubiertas y carpinterías, mejoras estructurales y la instalación de nuevas medidas de climatización y eficiencia energética.

El antiguo patio central se convertirá en una sala polivalente para exposiciones, presentaciones y actividades culturales y sociales. La planta baja contará con recepción, aulas taller y dos salas multiusos, mientras que el edificio dispondrá de un nuevo ascensor y escaleras renovadas. También se actuará en el entorno inmediato con nuevas aceras, pavimentos e iluminación exterior.

La intervención permitirá recuperar para uso ciudadano el antiguo colegio 'Escuelas Nuevas' y dotar a El Palmar, la pedanía más poblada del municipio, de nuevos espacios destinados a la lectura, el estudio, la formación y las actividades culturales y vecinales.