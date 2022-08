La ADLE, pendiente de conseguir subvenciones por casi 2,5 millones de euros para formar a desempleados

CARTAGENA (MURCIA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena tiene pendientes de resolución convocatorias europeas y regionales por importe cercano a los 2,5 millones de euros para formar a desempleados y dar respuesta a las necesidades demandadas por las empresas, según ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

"Nuestra obligación es buscar la financiación necesaria para tratar de dar a los desempleados de Cartagena la formación y experiencia que les permita encontrar trabajo en empresas que necesitan trabajadores para seguir creciendo", ha señalado la alcaldesa.

ADLE ha solicitado al Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad Autónoma una subvención de algo más de 430.000 euros para impartir diez acciones formativas que mejoren las competencias de un total de 150 personas desempleadas en los sectores de turismo, economía de los cuidados, economía circular e industrial.

En este caso, más del 50 por ciento de la inversión total solicitada, unos 260.000 euros, se aplicará a preparar a personas desempleadas para que obtengan los certificados de profesionalidad en los oficios más demandados por el sector industrial, como es tubería industrial, soldadura, montaje de instalaciones fotovoltaicas e instalación eléctrica de baja tensión, entre otras.

Todas estas acciones formativas incluyen un periodo de prácticas en empresas de Cartagena comprometidas con el desarrollo y empleo.

"Trabajamos para acompañar a nuestros alumnos en todas las fases de la búsqueda de empleo y hacemos un seguimiento después de su contratación para comprobar que el empleo que consiguen sea estable. En este trabajo son imprescindibles las empresas de Cartagena, que nos ayudan a formar trabajadores", ha dicho Arroyo.

Otra de las convocatorias, por importe superior a los 207.000 euros, está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation, va dirigida a preparar y acompañar a jóvenes menores de 30 años en paro, que disponen de titulación académica y no encuentran trabajo porque no tienen experiencia profesional. Las acciones van dirigidas a ocho jóvenes titulados, con contratos de un año tutorizados.

"Se trata de romper el círculo vicioso de que no se incorporan al mercado laboral porque no tienen experiencia profesional, y con esta subvención europea podremos realizar 8 contrataciones a titulados en jardinería, administración y auxiliar durante un año, lo que les permitirá obtener experiencia, competencias, habilidades sociales y profesionales para que se mantengan de forma estable en el mercado laboral", ha señalado Arroyo.

Otras dos convocatorias van dirigidas a jóvenes desempleados menores de 30 años, que no estudian ni trabajan, para incorporarlos al mercado de trabajo de forma sostenible en actuaciones de economía verde y circular, y en actividades de la economía de los cuidados.

A través de 'Cartagena economía circular', ADLE ha solicitado una subvención de casi 900.000 euros para impartir 3 especialidades en instalaciones solares fotovoltaicas, viveros y jardines y agricultura, que permitirá la formación de 40 jóvenes menores de 30 años y en desempleo. De este modo, dispondrán de una formación y acompañamiento intensivo que les permitirá obtener un certificado de profesionalidad y un contrato de trabajo de nueve meses para realizar obras o servicios de utilidad pública o social.

En otro programa, 'Cartagena economía de los cuidados', la Agencia de Desarrollo ha solicitado otros 900.000 euros para impartir tres especialidades en operaciones básicas de cocina, atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, y limpieza de mobiliario en edificios y locales que hará posible la contratación de otros 40 jóvenes en desempleo.