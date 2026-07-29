La Aemet activa aviso amarillo este jueves por temperaturas de hasta 38 grados en la Vega del Segura

Aviso amarillo por altas temperaturas en la Vega del Segura - AEMET

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 30 de julio, el aviso amarillo en la Región de Murcia ante la previsión de temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados centígrados la Vega del Segura, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, el aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 38 grados en la Vega del Segura estará vigente desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

Por ello, las autoridades sanitarias advierten de los riesgos del calor sobre la salud y recomiendad beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realices; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación; prestar especial atención a bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor; permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate cada vez que lo necesites.

Asi como, procurar reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día, usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar; no dejar a personas en un vehículo estacionado y cerrado; consultar a tu profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas; mantener tus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos; hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor como ensaladas, frutas, verduras y zumos, entre otros.