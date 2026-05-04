La Aemet activa un aviso amarillo por lluvias y tormentas para este lunes en el Altiplano - AEMET

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvia y tormentas para este lunes en el Altiplano.

En concreto, en la comarca se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.