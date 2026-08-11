La Aemet activa aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Noroeste este miércoles - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este miércoles, 12 de agosto, aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Noroeste de la Región de Murcia.

El aviso por lluvias estará activo entre las 14.00 y las 20.00 horas y contempla una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.

Durante el mismo periodo y en la misma zona se mantiene también el aviso amarillo por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

La Aemet advierte de que, debido al carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se registren de forma puntual tormentas de intensidad superior a la prevista en el aviso.