Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado en el Noroeste de la Región de Murcia

Mapa de avisos - AEMET

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de nivel amarillo por fenómenos meteorológicos adversos ante la previsión de lluvias y tormentas este sábado, 3 de octubre, en el Noroeste de la Región de Murcia.

En concreto, el aviso por lluvias estará activo entre las 15.00 y las 21.00 horas, con una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, según ha informado la Aemet.

Durante el mismo periodo, Aemet mantiene también el aviso amarillo por tormentas en el ámbito geográfico del Noroeste de la Región de Murcia, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Los avisos comenzarán a las 15.00 horas y finalizarán a las 21.00 horas del sábado.