La Aemet activa aviso amarillo por tormentas para este miércoles por la tarde en el Altiplano

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas para este miércoles, 30 de septiembre, en la comarca del Altiplano, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso meteorológico dará comienzo a las 15.00 horas de este miércoles y permanecerá activo hasta las 00.00 horas del jueves, 1 de octubre, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.

Según precisa la Aemet, los fenómenos previstos pueden ir acompañados de chubascos fuertes. Asimismo, se recuerda que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica la previsión de precipitaciones intensas en la zona y que, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad superior de forma puntual.