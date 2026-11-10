La Aemet activa para este miércoles el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en toda la Región de Murcia

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MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 11 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, el aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento de componentes suroeste que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora en toda la Región de Murcia.

La alerta por rachas de viento afectará de forma generalizada a las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%.

La situación meteorológica adversa se prolongará durante toda la jornada del jueves, manteniéndose el aviso por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el conjunto de la Región de Murcia hasta las 14.59 horas.

El temporal vendrá acompañado de fenómenos costeros adversos de nivel amarillo en el litoral del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón desde la medianoche hasta las 17.59 horas del jueves.

Las predicciones marítimas para las zonas de costa señalan vientos del suroeste con velocidades comprendidas entre los 50 y los 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y oleaje que oscilará entre los dos y tres metros de altura.