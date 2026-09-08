AEMET activa este miércoles el aviso naranja por lluvias y tormentas en varias zonas de la Región

Avisos de la AEMET por fenómenos meteorológicos adversos para mañana miércoles - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos previstos para este miércoles en la Región de Murcia, con nivel naranja por lluvias y tormentas en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y el Campo de Cartagena y Mazarrón, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.

El aviso naranja por lluvias contempla una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y estará activo entre las 14.00 y las 23.59 horas. Durante el mismo periodo y en las mismas zonas permanecerá activo el aviso naranja por tormentas.

Asimismo, AEMET ha establecido aviso amarillo por lluvias y tormentas en el Altiplano. En este caso, se prevé una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las 14.00 y las 23.59 horas.

Por otro lado, el Campo de Cartagena y Mazarrón tendrá este miércoles aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 grados, entre las 13.00 y las 21.00 horas.