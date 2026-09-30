Aemet amplia los avisos amarillos por lluvias y tormentas este jueves en el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este jueves, 1 de octubre, en las comarcas del Altiplano, Noroeste y Vega del Segura.

En concreto, en el Altiplano se esperan precipitaciones que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, entre las 14.00 horas del jueves y la medianoche del viernes. La probabilidad estimada se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

Por su parte, en el Noroeste y la Vega del Segura se ha activado también el aviso amarillo por lluvias, con una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 14.00 horas del jueves hasta las 00.00 horas del viernes, con una probabilidad del 40 al 70 por ciento.

Además, AEMET mantiene este miércoles, 30 de septiembre, un aviso amarillo por tormentas en el Altiplano, vigente desde las 15.00 horas hasta la medianoche. Estas tormentas pueden ir acompañadas de chubascos fuertes y presentan una probabilidad del 40 al 70 por ciento.

Para este jueves, el aviso por tormentas se extiende al Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, entre las 14.00 horas y las 00.00 horas del viernes, con una probabilidad estimada igualmente entre el 40 y el 70 por ciento.