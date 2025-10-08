La Aemet establece aviso amarillo y naranja en varias zonas de la Región por lluvias y tormentas para este viernes

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido diversos avisos por lluvias y tormentas para el viernes 10 de octubre en varias zonas de la Región de Murcia.

En concreto, ha activado aviso amarillo en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por lluvias y tormentas con una precipitación acumulada de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, y también en el Campo de Cartagena y Mazarrón, en esta ocasión por una precipitación acumulada de hasta 80 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

También se ha activado el aviso naranja por lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón por una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Estos avisos estarán activos durante toda la jornada.