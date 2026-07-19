La Aemet extiende el aviso por tormentas al lunes y mantiene la alerta naranja por calor sofocante en la Región

Archivo - Termómetro con altas temperaturas en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado sus boletines de fenómenos meteorológicos adversos para la Región de Murcia, introduciendo cambios en la evolución de la situación de inestabilidad que afecta a la comunidad. De este modo, se han extendido los avisos por tormentas de fuerte intensidad hasta la jornada de este lunes, en un escenario marcado también por el repunte térmico generalizado.

Durante este se mantiene activado el aviso amarillo por altas temperaturas hasta las 21.00 horas, con registros que alcanzarán los 39 ºC en la Vega del Segura, el Noroeste y el interior del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. El termómetro se situará en 38 ºC en el Altiplano y en 36 ºC en el interior de Campo de Cartagena y Mazarrón.

Respecto a las tormentas, el aviso de nivel amarillo permanece vigente desde las 12.00 hasta las 20.00 horas en el Altiplano y el Noroeste. Los fenómenos pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

ALERTA NARANAJA Y TORMENTAS ESTE LUNES

La actualización de la Aemet elevando con una probabilidad alta (>70%) la certeza de los avisos para este lunes. Entre las 13.00 y las 21.00 horas se activará el nivel naranja por riesgo importante de calor extremo en la Vega del Segura, con máximas previstas de 41 ºC y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas con valores de hasta 40 ºC en zonas de interior, mientras que la franja litoral permanecerá por debajo de los 36 ºC.

El resto de la Región estará bajo aviso amarillo por calor en el mismo tramo horario, con 39 ºC en el Altiplano y Noroeste, donde puntualmente se pueden alcanzar los 40 ºC, y 38 ºC en el Campo de Cartagena y Mazarrón, pudiendo llegar también a 40 ºC en zonas del interior de la comarca.

Además del episodio de altas temperaturas, la Aemet ha incorporado un nuevo aviso amarillo por tormentas para la tarde del lunes. Este afectará de nuevo a las comarcas del Altiplano y el Noroeste entre las 16.00 y las 22.00 horas. Aunque la probabilidad inicial se sitúa en una horquilla del 10% al 40%, el boletín técnico advierte que, debido a la energía acumulada, existe riesgo potencial de que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas.