La Aemet mantiene el aviso amarillo por calor este viernes en el Altiplano y la Vega del Segura

Archivo - Una mujer bebe agua mientras pasea por una calle - Marian León - Europa Press - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este viernes el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados en el Altiplano y la Vega del Segura.

El aviso permanecerá activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Ante este episodio, las autoridades sanitarias aconsejan adoptar medidas preventivas contra los golpes de calor y la deshidratación, como el consumo frecuente de agua y la protección frente al sol.