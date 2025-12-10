La AGA estrena una bandera regalada por el Ayuntamiento de San Javier en la jura de los nuevos alumnos - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Academia General del Aire (AGA) ha celebrado este miércoles la jura de bandera del alumnado de nuevo ingreso que se celebra cada 10 de diciembre, festividad de la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores, y lo ha hecho estrenando una nueva bandera de España, con la denominación completa del Ejército del Aire y del Espacio, como regalo del Ayuntamiento de San Javier.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, que se la ha entregado al Coronel director de la AGA, Luis Felipe González Asenjo, ha asegurado que "para San Javier, poder entregar esta bandera no es solo un gesto institucional, es un honor enorme, es sentirnos parte de ustedes y una manera de reafirmar un vínculo histórico que nos enorgullece y nos compromete", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El alcalde de San Javier, ha recordado la historia común que comparten ambas instituciones y ha asegurado que "después de 82 años, ya no se entiende San Javier sin la Academia y si mi permiten, tampoco la Academia sin San Javier".

Asimismo, Luengo ha felicitado al Ejército por la celebración de su patrona y ha establecido un paralelismo con el patrón del municipio , San Francisco Javier, celebrado también recientemente, cuyo lema 'En todo, amar y servir', conectó con la "entrega, disciplina y servicio a los demás" que caracteriza al Ejército.

En su alocución, el alcalde de San Javier, ha felicitado a la AGA por haber sobrepasado el millón de horas de vuelo "un millón de ilusiones y sueños cumplidos" y ha agradecido la ayuda prestada a la sociedad local en momentos difíciles como durante la dana Alice , así como su colaboración para hacer realidad proyectos como el futuro Centro Cultural Aeronáutico, ya en construcción.