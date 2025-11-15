Los agentes medioambientales se forman en defensa personal y manejo de armas

Los Agentes Medioambientales De La Región De Murcia Durante El Curso Teórico-Práctico Sobre Manejo De Armas Reglamentarias Y De Gestión De Fauna Silvestre. - CARM

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha culminado una nueva edición del curso especializado de defensa personal destinado a los agentes medioambientales de la Región de Murcia, una formación que tiene como finalidad dotar a estos profesionales de herramientas prácticas para actuar con seguridad, autocontrol y eficacia ante posibles agresiones o situaciones de riesgo durante el desempeño de sus funciones.

La iniciativa se desarrolló dentro del Programa de Calidad de las Unidades del Plan de Formación que organiza la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. El curso se enmarca en el protocolo de actuación ante agresiones externas del Cuerpo de agentes medioambientales, que contempla la preparación de todo el personal en materia de defensa personal, comunicación y resolución de conflictos.

A través de un enfoque teórico-práctico, los participantes realizaron ejercicios, dinámicas grupales y una fase de evaluación final. Las sesiones se llevaron a cabo en Cieza, organizadas en varias ediciones para facilitar la asistencia de los agentes de las diferentes comarcas.

Con ello, el Ejecutivo regional da cumplimiento al objetivo de que la totalidad del Cuerpo reciba esta instrucción antes de que concluya el año.

La formación se estructuró en cuatro fases progresivas, adaptadas a las distintas situaciones operativas que los agentes pueden afrontar. En la primera, se abordaron los conceptos de distancia de seguridad y técnicas cuerpo a cuerpo, junto con el manejo del kubotan policial -desde su portación y empuñe hasta su uso en puntos de presión- sin provocar lesiones.

Durante la segunda fase, el aprendizaje se centró en maniobras de control de vehículos y registros, aplicando procedimientos de extracción, inmovilización y retención de infractores. En la tercera, los agentes entrenaron técnicas de reducción, control y conducción de personas, utilizando herramientas disponibles en el momento de la intervención, siempre priorizando la seguridad tanto del agente como del ciudadano implicado.

La cuarta y última fase estuvo dedicada a técnicas de defensa personal en condiciones de estrés y súper estrés, con ejercicios adaptados a la edad y condición física de cada participante, e incluyó un bloque final supervisado por el instructor jefe. Para garantizar la máxima similitud con la operativa real, se exigió el uso del uniforme reglamentario y el cinturón de trabajo, quedando excluido el empleo de ropa deportiva.

Los agentes medioambientales son agentes de la autoridad con carácter de policía judicial que asumen la custodia, protección y vigilancia de los recursos naturales y de los espacios protegidos de la Región de Murcia. Actualmente, el Cuerpo está formado por 117 funcionarios, distribuidos en 16 comarcas medioambientales y tres brigadas especializadas, entre ellas la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida).

EL PASADO AÑO ELABORARON 1.049 DENUNCIAS

Durante 2024, los agentes medioambientales efectuaron 23.345 actuaciones en todo el territorio regional. De ellas, 1.593 correspondieron a actas e informes sobre ocupaciones en montes públicos, inspecciones de pozos, tendidos eléctricos o aprovechamientos forestales, y labores de prevención y extinción de incendios.

Asimismo, elaboraron 1.049 denuncias por infracciones contra el patrimonio natural, la mayoría relacionadas con caza y pesca, roturaciones y quemas agrícolas, además de 15 atestados por delitos ambientales.

Con esta formación, el Gobierno regional "refuerza la seguridad y preparación técnica de los agentes, mejorando su capacidad para actuar con serenidad en contextos de tensión y su competencia para resolver conflictos de forma pacífica y eficaz", destacan desde la CARM.

FORMACIÓN EN MANEJO DE ARMAS REGLAMENTARIAS Y GESTIÓN DE FAUNA SILVESTRE

Del 3 al 6 de noviembre se desarrolló también un curso teórico-práctico sobre manejo de armas reglamentarias y de gestión de fauna silvestre, dirigido a los miembros del Cuerpo. Su objetivo es proporcionar a los agentes las herramientas y conocimientos necesarios para el uso seguro y responsable del armamento en situaciones de riesgo, así como para la intervención en controles de poblaciones o enfermedades de fauna silvestre.

El programa, impartido igualmente dentro del Plan de Formación de la EFIAP, contó con la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de Murcia e instructores especializados en formación policial. Incluyó una fase teórica sobre legislación, balística y protocolos de seguridad, complementada con ejercicios prácticos en instalaciones de tiro autorizadas.

El objetivo de la Consejería, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, es continuar ofreciendo una preparación exigente, actualizada y adaptada a las nuevas realidades del territorio, y contribuir así a la protección del patrimonio natural y la defensa del medio ambiente de la Región de Murcia.