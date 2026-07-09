Agricultura intensifica el control fitosanitario en los viveros de cítricos

Imagen del director general de Agricultura, durante las prospecciones desarrolladas en un vivero en Águilas, y vista general de las instalaciones. - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional mantiene intensificada la vigilancia fitosanitaria en los viveros de cítricos de la Región de Murcia para garantizar la sanidad del material vegetal y evitar la propagación del virus de la clorosis nervial amarilla, tras los primeros casos detectados este año en plantaciones establecidas con material procedente de otras comunidades autónomas.

El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González Zapater, visitó este miércoles un vivero de cítricos de Águilas para supervisar los trabajos de toma de muestras que desarrolla el Servicio de Sanidad Vegetal dentro del plan especial de vigilancia puesto en marcha por el Ejecutivo regional, según ha informado la Comunidad.

González Zapater descató que "el material vegetal producido en la Región ofrece plenas garantías sanitarias gracias al compromiso de los viveristas y al exhaustivo trabajo de control que desarrolla la Administración regional", al tiempo que recordó que todas las pruebas realizadas hasta la fecha sobre plantas producidas en viveros murcianos han resultado negativas.

El plan de vigilancia fue reforzado el pasado mes de abril, después de detectarse los primeros casos de esta enfermedad en la Región en plantaciones establecidas con material vegetal procedente de otras comunidades.

Desde finales de 2025, el Servicio de Sanidad Vegetal ha analizado un total de 560 muestras en viveros de la Comunidad, de las que 360 se tomaron entre noviembre y diciembre del pasado año y otras 200 desde enero de 2026.

Los controles se realizan tanto sobre las plantas destinadas a la comercialización como sobre los campos de plantas madre de los que proceden las yemas y semillas empleadas para la producción de material certificado, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y la seguridad del proceso productivo.

La Región de Murcia cuenta con dos viveros inscritos que producen alrededor de 400.000 plantones certificados al año, con un valor económico cercano a los tres millones de euros.

El director general subrayó que los viveros murcianos fueron pioneros en la producción de material certificado en sustrato inerte y bajo abrigo, un sistema que, según indicó, ofrece mayores garantías fitosanitarias y una mejor calidad de las plantas.

Asimismo, incidió en que todos los casos detectados hasta el momento en nuevas plantaciones de la Región corresponden a material vegetal producido fuera de la Comunidad y señaló que los ejemplares positivos localizados de forma puntual en centros de jardinería fueron inmovilizados y destruidos de forma inmediata por los servicios de inspección de la Consejería.