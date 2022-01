AIDMUR afirma que la vuelta al cole este lunes "se producirá sin incorporar un solo docente más a pesar de la sexta ola"

MURCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vuelta al cole tras las vacaciones navideñas, prevista para este lunes, 10 de enero, va a tener lugar en plena sexta ola de la pandemia. Sin embargo, desde Aidmur alertan de que, a pesar de que cada día se están conociendo nuevos datos que indican una expansión del virus exponencial que ya supera los 5.000 positivos diarios, la Consejería de Educación "no ha considerado oportuno reforzar las plantillas de docentes en los centros escolares de primaria ni secundaria".

Desde la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia denuncian que esta situación, además de suponer un grave riesgo sanitario "dado que se sigue sin querer reducir el número de alumnos y alumnas por aula", implica que los profesores y profesoras que den positivo y que tengan -como mínimo y con suerte- que guardar cuarentena, "no tendrán posibilidad de ser sustituidos o sustituidas".

Es decir, "un completo caos sanitario y educativo en potencia" que "pone en riesgo la salud de docentes y del alumnado y sus familias" y que además "puede complicar mucho el desarrollo curricular del curso académico en algunos casos", tal y como denuncia la portavoz de Aidmur, Sara Henarejos.

Henarejos ha lamentado "la falta de planificación por parte de la consejera, Mabel Campuzano, que parece haber estado de vacaciones y completamente desconectada de la realidad durante las navidades", mientras los docentes asistían "atemorizados al incremento de positivos y de hospitalizaciones, así como al previsible aluvión de bajas provocadas tanto por personas infectadas como por contactos estrechos que deben guardar cuarentena".

La portavoz de Aidmur ha recordado que esta falta de trabajo se evidenció esta misma semana cuando Campuzano presentó como "medida estrella de su consejería para la lucha contra la sexta ola" la incorporación de 230 docentes cuya contratación estaba prevista desde hace meses, ya que proceden del Plan PROA+, "nada que ver con la pandemia ni mucho menos con la respuesta necesaria a la sexta ola".

Por último, ha reclamado la contratación de más profesorado para los centros de enseñanza pública y ha reivindicado que los fondos que el Gobierno de España ha destinado a la comunidad autónoma a tal efecto "lleguen de una vez a la educación pública y no se pierdan en el Palacio de San Esteban".

La portavoz de los docentes ha recordado que durante los últimos dos años "el Gobierno de López Miras no puede decir que no ha contado con recursos, porque se han recibido cientos de millones de euros desde el Gobierno estatal y desde las instituciones europeas". Unos fondos de los que, denuncia, "no ha llegado ni un euro a los colegios e institutos públicos de la Región de Murcia".

"Es urgente recuperar de inmediato los 1.500 docentes de refuerzo por la pandemia despedidos al inicio de este curso, además de incorporar paulatinamente a muchos más profesores y profesoras que hagan posible reducir drásticamente la ratio, garantizando la seguridad sanitaria y mejorando la calidad educativa en la Región de Murcia", afirma Henarejos.