El AIRM, reconocido por el Consejo Internacional de Aeropuertos como 'Mejor Aeropuerto Europeo'

Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha otorgado al Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) el premio al 'Mejor Aeropuerto Europeo' en la categoría de instalaciones con menos de dos millones de pasajeros, según ha informado Aena.

La terminal murciana revalida este galardón, procedente de las valoraciones que realizan los pasajeros en las encuestas ASQ (Programa de Calidad del Servicio Aeroportuario, Airport Service Quality), por cuarta vez, tras obtenerlo en 2021, 2022 y 2023.

El programa ASQ es un plan global de evaluación comparativa en la industria aeroportuaria que permite testar el servicio que se ofrece en cada aeropuerto y compararlo con las infraestructuras del resto del mundo de similar tamaño.

Estos premios se basan en los resultados de las encuestas ASQ, que se realizan dentro de este programa para medir la percepción de los pasajeros sobre la calidad del servicio a través de cuestionarios en los que se valora su experiencia en los aeropuertos en relación con aspectos como la limpieza, las instalaciones, los servicios, la amabilidad del personal, la seguridad y el tiempo de espera en el control de seguridad.

Durante el 2025, el AIRM ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora enmarcadas en su Plan de Calidad, entre otras, se ha renovado la iluminación en diferentes zonas de la terminal, se han instalado nuevos aseos para personas con ostomía, se ha reforzado la formación del personal de atención a personas con movilidad reducida (PMR) y se ha instalado un punto de intercambio de libros.

Asimismo, se ha ampliado y mejorado la oferta comercial con la renovación de la tienda libre de impuestos y la apertura de dos nuevos locales; y se ha seguido trabajando en todos aquellos procesos aeroportuarios que inciden directamente en la experiencia de los viajeros durante su paso por el aeropuerto, dentro de una política de mejora continua.

El director general del AIRM, Carlos Domingo San Martín, ha señalado que "recibimos este reconocimiento con enorme alegría, especialmente teniendo en cuenta que viene dado por la satisfacción que expresan directamente nuestros pasajeros a través del programa internacional de encuestas ASQ".

"El hecho de que las actuaciones de mejora y de transformación de nuestras instalaciones, procesos y oferta de servicios recientemente emprendidas, en un entorno de nuevos y mayores requisitos, haya encontrado esta acogida por parte de nuestros usuarios, nos llena de ilusión para todos los retos que tenemos por delante", ha dicho.

San Martín ha indicado que "podemos y queremos ser una de las palancas de desarrollo para nuestra Región, y que la primera y última experiencia del viaje de cada visitante esté a la altura de todo lo que ofrece el maravilloso destino al que servimos".

En total, Aena ha sido premiada en esta edición con 15 galardones para 10 de sus aeropuertos. Además de AS Madrid-Barajas, los aeropuertos de Gran Canaria, Menorca, Girona-Costa Brava, Reus, El Hierro, Pamplona, Vigo y Aeropuerto Internacional Región de Murcia obtienen el premio de Mejor Aeropuerto Europeo en su categoría.

Por su parte, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, obtiene tres premios como 'Aeropuerto Europeo con el Personal más Amable', 'Aeropuerto Europeo más Agradable' y 'Aeropuerto Europeo con el Recorrido más Fácil'. En este último apartado, también resultó ganador el Aeropuerto de Reus.

Por último, los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Pamplona también han sido reconocidos con el galardón 'Aeropuerto Europeo más Limpio'.