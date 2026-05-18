Albaladejo (PP): "El Gobierno regional invierte en Educación el doble que la media nacional"

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MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha asegurado, en respuesta a los socialistas de la Región, que "ni todas las campañas de mentiras del PSOE van a tapar que el Gobierno regional invierte en Educación el doble que la media nacional a pesar de la infrafinanciación".

"En lugar de hacer 'tourneés' propagandísticos, los socialistas deberían pedir a su jefe Sánchez más recursos para Educación y que deje de castigarnos con la peor financiación de toda España", ha señalado Albaladejo, como respuesta a las declaraciones del viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Juan Andrés Torres, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Macía, que han criticado las altas temperaturas en las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia.

"Pese al maltrato sistemático a la Región de un Pedro Sánchez que no admite más cambio en el sistema de financiación que no sea el que impongan sus socios independentistas, el Gobierno del presidente Fernando López Miras es el segundo de toda España que más invierte en Educación", ha incidido Albaladejo, según han informado desde el partido.

"Además, el gasto público regional en nuestro sistema educativo ha crecido un 10%, es decir, el doble de la media nacional", ha añadido.

"El Gobierno de López Miras sostiene a pulmón la enseñanza pública y solo en el presente curso ha destinado 32 millones de euros a nuevas infraestructuras educativas", ha subrayado Albaladejo. Y desde 2020, casi 80 millones de euros en centros educativos de toda la Región", ha apostillado.

El diputado del PP ha señalado asimismo el anuncio del presidente López Miras de "incluir en el proyecto de Presupuestos Regionales una partida de 11 millones de euros para mejorar el confort térmico y las infraestructuras educativas", además de la creación de "un plan de climatización plurianual para incrementar la potencia eléctrica y para que los centros educativos tengan la climatización adecuada".

"Mientras el Gobierno regional continúa trabajando para que los alumnos y docentes tengan centros más modernos, más eficientes y mejor preparados frente a los episodios de calor, el PSOE sigue a lo suyo: en la propaganda política basada en la manipulación y difusión de bulos", ha concluido.