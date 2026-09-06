Albaladejo (PP): "Más del 28% de los estudiantes que usan el comedor escolar está becado"

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo, ha puesto en valor las ayudas de comedor escolar que ofrece el Gobierno regional y ha señalado que "la realidad es que más del 28% de los estudiantes que usan el comedor escolar está becado".

En concreto, más de 5.600 alumnos reciben actualmente una beca de comedor del alrededor de 20.000 estudiantes que utilizan este servicio en los centros públicos de la Región. "Son cifras que reflejan el compromiso del Gobierno regional con las familias y, especialmente, con aquellas que más necesitan este apoyo", ha afirmado.

Albaladejo ha destacado que la Región de Murcia dispone de más de 300 comedores escolares en centros públicos, lo que significa que aproximadamente el 75 por ciento de los colegios públicos cuenta con este servicio. Además, ha subrayado que durante esta legislatura la cantidad destinada a las ayudas de comedor ha pasado de 4 a 5,6 millones de euros, un incremento del 40 por ciento. "Se ha realizado un esfuerzo importante para reforzar estas ayudas y facilitar que cada vez más familias puedan acceder a ellas", ha señalado.

El diputado regional ha explicado igualmente que se han ampliado los umbrales de renta para acceder a las becas de comedor, unos límites que están vinculados al IPREM, cuyo valor fija el Estado. Esta ampliación permite que puedan beneficiarse de las ayudas más familias.

"El objetivo es que las circunstancias económicas no sean un impedimento para que los alumnos puedan hacer uso del servicio de comedor escolar y que las ayudas lleguen al mayor número posible de familias que las necesitan", ha indicado.

Por último, ha señalado que el próximo curso se incorporarán alrededor de 300 nuevos usuarios a los comedores escolares, debido a la incorporación de alumnado de 11 colegios que contarán con primero de Educación Secundaria Obligatoria.

"Seguimos ampliando y reforzando un servicio que desempeña una función fundamental para las familias y para nuestros centros educativos. Los datos muestran que existe una amplia cobertura de comedores y que una parte muy importante de sus usuarios cuenta con apoyo económico de la Administración regional", ha concluido.