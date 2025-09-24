La Alberca acoge la presentación de la I Carrera Solidaria Rosarina en favor de la reconstrucción de la Iglesia

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alberca ha acogido este miércoles la presentación oficial de la I Carrera Solidaria por la Iglesia 'Rosarina', una iniciativa impulsada por la parroquia y encabezada por su párroco, Juan José Noguera, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la reconstrucción del templo, según informaron fuentes de la UCAM en un comunicado.

El acto de presentación ha contado con la participación de José Luis Mendoza, director general de Relaciones Institucionales de la UCAM; Lola Mendoza, responsable de los colegios católicos de la Fundación Alma Mater, y el campeón olímpico de piragüismo David Cal, quienes han acompañado al párroco en la puesta de largo de este evento deportivo y solidario.

Durante la rueda de prensa se han explicado los detalles de la carrera, que cuenta con la UCAM y la Fundación de Colegios Católicos Alma Mater como patrocinadores principales, y se ha subrayado el carácter familiar y festivo de la jornada, que tendrá lugar el próximo 5 de octubre en La Alberca.

El párroco, Juan José Noguera, ha destacado que esta será "la primera de muchas ediciones", con la intención de consolidar una cita anual en la que deporte, solidaridad y convivencia vayan de la mano. Asimismo, ha insistido en que se trata de una ocasión "para disfrutar en familia, apoyar una buena causa y dejar un recuerdo imborrable en la comunidad".

La Carrera Rosarina contará con numerosos sorteos y premios, muchos de ellos donados por deportistas de talla internacional, además de la colaboración de distintas marcas y patrocinadores, algunos de los cuales han preferido permanecer en el anonimato.

Hasta la fecha, el evento ya ha logrado reunir a más de 700 participantes inscritos, una cifra que refleja la gran acogida que ha tenido la iniciativa entre vecinos, deportistas y simpatizantes. La cita será el 5 de octubre en La Alberca, donde cientos de corredores se darán encuentro para unir deporte y solidaridad en apoyo a la reconstrucción de la Iglesia.