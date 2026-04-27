Los alcaldes de Mula, Calasparra y Los Alcázares demandan financiación para la ley sobre bienes de interés turístico

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, junto a los miembros de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional. - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de Mula, Calasparra y Los Alcázares han coincidido este lunes en reivindicar una dotación presupuestaria para las administraciones locales en el marco del Proyecto de Ley por el que se regulan los bienes de interés turístico de la Región de Murcia.

Los tres regidores han intervenido en este sentido en la Audiencia Legislativa celebrada en el seno de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional.

El primero en intervenir ha sido el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, quien ha reclamado que el nuevo proyecto de ley cuente con una financiación "blindada" ya que, sin recursos económicos garantizados por ley, la normativa se convertiría en una "expropiación de facto" de las capacidades de gestión de los ayuntamientos.

Moreno ha propuesto que la ley cambie su denominación para incluir explícitamente el término "financiación" y ha defendido que cada declaración de bien turístico debe llevar aparejada una partida presupuestaria automática.

"La lealtad institucional debe ser recíproca; si la Región quiere presumir de la riqueza de Mula, tiene que cofinanciar ese patrimonio de forma blindada", ha aseverado el primer edil, que ha propuesto un Fondo de Garantía Patrimonial que asegure la conservación preventiva de los monumentos.

Durante su intervención, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha celebrado que se debata esta ley "necesaria" y ha lamentado que el municipio no cuenta con el "respaldo institucional que merece".

García ha exigido al Gobierno regional un reparto euitativo de "recursos reales" entre los municipios con el objetivo de que esta ley "no quede en una herramienta para etiquetas que serán etiquetas vacías".

La alcaldesa ha lamentado la falta de mecanismos para proteger en enclave del cañón de Almadenes, Bien de Interés Turístico Cultural, y ha pedido a la comisión la declaración de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra de Bien de Interés Turístico Regional que ha sido denegada en varias ocasiones por el Gobierno regional, según ha apuntado.

Asimismo, García ha mostrado su preocupación al señalar que, según el proyecto de ley, la declaración, modificación y revocación de estas declaraciones recaen en la Consejería de Turismo, sin ningún otro organismo que evalúe las solicitudes. "Todos somos conscientes del maltrato de la comunidad autónoma a determinados municipios", ha lamentado.

Además, ha lamentado "la ausencia de proporcionalidad en los criterios de acreditación" al afirmar que un municipio pequeño "no tiene la misma capacidad económica que una gran ciudad para llevar a cabo una buena promoción".

García ha reclamado para Moratalla la construcción de la autovía del Norte para poder atraer turistas y que aflore el emprendimiento, así como un refuerzo en el servicio de urgencias para atender a la población.

La alcaldesa ha pedido que se incorporen al texto de la ley criterios flexibles que permitan la innovación y la calidad de la oferta turística; categorías adaptadas "porque no pueden competir igual los recursos de un pueblo pequeño que los de una ciudad" y un modelo real también de colaboración pública o privada, donde las empresas y profesionales, tengan voz y también tengan apoyo.

Por último, García ha afirmado que el proyecto de ley es una base, "pero está coja" y ha solicitado que se pase "del reconocimiento a la inversión" sin que este discrimine a ningún municipio.

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha defendido que el proyecto de ley de Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia es una herramienta "útil" para reconocer la identidad local, aunque ha advertido de que será insuficiente si la Comunidad no asume compromisos firmes de financiación, conectividad y sostenibilidad.

Pérez Cervera ha subrayado que el modelo tradicional de "sol y playa" ya no es suficiente y que la competitividad del destino depende ahora de la capacidad para generar valor añadido y ha criticado la falta de una memoria económica clara en el texto legislativo, señalando que la normativa define con detalle las exigencias a los municipios pero no los recursos que la Comunidad destinará para acompañarlos.

"No se puede hablar de patrimonio ni de promoción sin inversión", ha sentenciado tras proponer enmiendas al articulado para reforzar el papel de la Administración regional y evitar que la ley se convierta en un instrumento "discrecional" a través de menciones o premios sin criterios técnicos definidos.

REACCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde los grupos de la oposición, el diputado regional del PSOE, Manuel Sevilla, ha coincidido en que la ley presenta "lagunas importantes" en cuanto a financiación y accesibilidad, mientras que Ignacio Arcas de Vox ha cuestionado la utilidad de publicar normas en el boletín oficial si no cuentan con campañas de publicidad o dotación presupuestaria.

Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos se ha mostrado "escéptico" ante una ley que considera cargada de "conceptos ambiguos" y que, según ha precisado, podría suponer más obligaciones que beneficios para las arcas municipales.

Por el contrario, María Ángeles Román, del Grupo Parlamentario Popular, ha valorado la ley como un paso necesario para "ordenar y proyectar" una oferta turística diversa que vaya más allá de las fiestas patronales. La 'popular' ha defendido que la norma ayuda a consolidar una identidad propia para la Región de Murcia en un momento de cifras "históricas" de pernoctaciones y gasto por visitante.