Alcaldes del PP se plantan ante "el chantaje de Sánchez" y no permitirán que se "apropie" de sus ahorros

Np, Los Alcaldes Del Pp Se Plantan Ante El Chantaje De Sánchez Y No Permitirán Que El Gobierno De España Se Apropie De Sus Ahorros Y Atente Contra Su Autonomía Local

Np, Los Alcaldes Del Pp Se Plantan Ante El Chantaje De Sánchez Y No Permitirán Que El Gobierno De España Se Apropie De Sus Ahorros Y Atente Contra Su Autonomía Local - PARTIDO POPULAR

El vicepresidente de la FMRM espera que la Federación se posicione y mantenga la línea de trabajo común defendida hasta ahora

MURCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PP de la Región de Murcia se han plantado ante el nuevo "chantaje de Pedro Sánchez" tras analizar la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la que el Gobierno central "pretende apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos".

Todo ello, "en vez de permitir a los consistorios que utilicen el 100% sus remanentes para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la crisis derivada por la COVID-19", según los alcaldes 'populares', que se han plantado al entender que dicha propuesta "atenta contra la autonomía local y la propia Constitución Española", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Como ha explicado el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, "el Gobierno quiere que los consistorios aportemos todos los ahorros y ellos nos 'permitirán' usar el 35% de los fondos aportados en los próximos dos años, y el resto nos lo devolverán en 10 años", lo que viene a significar que "nos convertiremos en prestamistas del Estado para que Sánchez pueda financiar con nuestro remanente el gasto ingente de la penosa gestión de su Gobierno".

El primer edil ha alertado de que "ante cualquier decisión que vaya en contra de la libertad de utilización de los recursos municipales y suponga un control paternalista sobre la gestión municipal encontrará una firme oposición" e incluso "ante instancias judiciales al entenderlo como un chantaje para obtener nuestra legítima autonomía, que en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española viene refrendados".

Además, en palabras del alcalde, "tampoco podríamos hacer libremente uso de nuestros recursos, sino que solo podríamos destinarlos las áreas concretas como la adaptación a la movilidad urbana o a la cultura". Ante esto, Buendía ha respondido al presidente de la FEMP, a través de una misiva, que esos postulados rozan lo "ofensivo" porque "los ayuntamientos llevamos años implementando actuaciones para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible además de "meses adoptando medidas para apoyar a los autónomos, comerciantes y empresarios".

"La FEMP, lejos de defender nuestros intereses, está actuando como peón de Sánchez, algo que no vamos a aceptar bajo ningún concepto, porque no pueden tragarse la propuesta que vulnera el principio de autonomía municipal", ha recalcado Buendía, para añadir que "el Gobierno central no solo es responsable de respetar, sino de garantizar la autonomía que la Constitución Española y la legislación otorgan a las entidades locales para gestionar sus recursos".

SÁNCHEZ PLANTEA QUEDARSE CON 600 MILLONES DE LA RECAUDACIÓN DE 2018

Buendía, que ha ofrecido una rueda de prensa junto con al alcalde de Ulea y vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel López, la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, y el alcalde de Librilla, Tomás Baño, ha alertado de que, además, la propuesta deja claro que "el Gobierno de Sánchez se está planteando quedarse con los 600 millones de la liquidación positiva del ejercicio 2018, porque la devolución la vincula con la firma del convenio con la FEMP, sin embargo este año pasado si ha aplicado la liquidación negativa de 2017 cuando descontó 157 millones de euros a los ayuntamientos".

"Los alcaldes del PP consideramos que el dinero ha de utilizarse para impulsar planes de reactivación para superar la crisis causada por la COVID-19", ha matizado Buendía al considerar que el "Gobierno debe modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que podamos utilizar este dinero como colchón para amortiguar los golpes de la crisis económica y social, teniendo en cuenta que somos la administración más cercana al ciudadano".

SÁNCHEZ "DINAMITA" EL CONSENSO

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel López, ha remarcado que con esta artimaña "Sánchez dinamita el consenso que todos los alcaldes de los distintos colores políticos habíamos alcanzado en relación al destino de los ahorros municipales". Así pues, López espera que la FMRM se posicione "con base en la misma línea de trabajo que hemos defendido para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

"Es triste que los compañeros socialistas tengan que permanecer callados, pero deberían manifestarse ante esta situación de atraco que vamos a sufrir los ayuntamientos que hemos luchado contra la reducción de la deuda y ahora que tenemos recursos no podamos utilizarlos y nos condenen a la decisión de Sánchez e Iglesias", ha matizado el también alcalde de Ulea, para añadir que "este planteamiento supone una expropiación a los ayuntamientos y la vulneración de nuestra autonomía, algo que es inaceptable".