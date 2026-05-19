Alcaldes de la Región comparten su modelo de ciudad en el III Foro de Municipalismo

III Foro de Municipalismo - EUROPA PRESS

MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de la Región de Murcia se han dado cita este martes en el III Foro de Municipalismo organizado por el diario La Opinión para compartir su modelo de ciudad, así como sus políticas dirigidas a innovación, desarrollo, turismo y sostenibilidad.

El consejero de Presidencia, y portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha destacado que el municipalismo constituye "una de las señas de identidad del Gobierno autonómico".

Ortuño ha señalado que la colaboración de manera estrecha con los ayuntamientos "con el objetivo de prestar los mejores servicios y de garantizar también infraestructuras de calidad".

En este sentido, ha subrayado que "buena parte del presupuesto de la Consejería de Presidencia se destina a los ayuntamientos a través del plan de obras y servicios o del plan de pedanías y diputaciones".

"Queremos reforzar esa vocación municipalista que tenemos para que la infrafinanciación no repercuta en las ayudas que otorgamos a los ayuntamientos", ha añadido, por lo que ha reclamado al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómica.

Además, Ortuño ha destacado la creación de la estrategia Región de Murcia Más Segura para dotar a la Policía Local "con más formación y más medios".

"UN FORO PARA APRENDER UNOS DE OTROS"

Por su parte, la alcaldesa en funciones de Murcia, Rebeca Pérez, ha señalado el papel de este foro como "punto de encuentro de muchos ayuntamientos y municipios para compartir retos y desafíos comunes para la mayoría".

"Este foro sirve para poder aprender unos de otros, crear sinergias y alianzas que nos permitan ejercer ejemplos de buenas prácticas y aplicarlos a nuestros municipios", ha señalado.

Pérez ha afirmado que para el Ayuntamiento de Murcia esta es una forma de entender el municipalismo "con mucha más profundidad, no desde una visión tan técnica, no solo hablamos de presupuestos, de infraestructuras o de conexiones, sino entendiendo al municipio como un contenedor de todos esos elementos".

Para la regidora en funciones, el municipalismo es "el lugar donde la política deja de ser abstracta y pasa a trasladarse a proyectos reales, a resolver los problemas y las necesidades de los ciudadanos".

En este sentido, ha apuntado la creación del Consejo Social de la Ciudad, donde se establecieron "unas líneas estratégicas que son las que marcan nuestro día a día" para "mirar al futuro con optimismo, con mucha ilusión, pero sobre todo con mucha ambición".

"CARTAGENA VIVE UNA SEGUNDA GRAN TRANSFORMACIÓN"

Asimismo, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que el municipio está viviendo "una segunda gran transformación". Tras los primeros 20 años del Partido Popular, "ahora estamos desarrollando un proyecto propio con presupuestos cada año, hasta la fecha con estabilidad y centrado en los intereses generales por encima de todo".

Arroyo ha incidido en que su equipo de Gobierno trabaja "con mucho compromiso, con mucha honestidad y con mucho esfuerzo para que la ciudad crezca y tenga cada vez más oportunidades".

La regidora ha señalado un modelo que gira en torno a la integración del puerto en la ciudad, la creación de empleo a través nuevas industrias, las alianzas con la Armada, la Universidad, y con la administración regional. "Creamos más oportunidades, hemos conseguido cerca de 50 millones de euros de financiación y hay en marcha inversiones históricas", ha concluido.