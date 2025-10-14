Los alcaldes de San Javier y San Pedro del Pinatar critican la gestión de la MCT con los cortes de suministro de agua

Vecinos de San Pedro del Pinatar recogiendo agua potable de una cuba debido a las infiltraciones en el canal de abastecimiento de la MCT tras el paso de la dana Alice - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de San Javier, José Miguel Luengo, y San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, han criticado la gestión que la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) está haciendo con respecto a los cortes de suministro de agua en los municipios afectados por las labores de limpieza tras la infiltración de barro en el canal de abastecimiento por el paso de la dana Alice por la Región de Murcia.

El alcalde pinatarense, que ha acudido junto al resto de regidores de municipios afectados a una reunión en la MCT, ha asegurado que ha sido al llegar a esta cuando se han enterado del corte del suministro de agua "sin previo aviso". "Vemos una falta de previsión y transparencia en cuanto a la información que traslada la MCT en lo referente a esta crisis", ha criticado.

Este consistorio ha anunciado, a través de sus redes sociales, que la MCT le ha confirmado que el corte del suministro del agua será de entre 24 y 36 horas. Por esto, van a instalar aseos químicos y depósito en colegios, institutos, instalaciones deportivos y centros municipales.

Además, Sánchez ha pedido que "escalen el problema al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que desplieguen los medios necesarios para restablecer el consumo de agua aunque no sea potable y, cuando los análisis lo permitan, el agua apta para el consumo humano".

Por su parte, Luengo ha lamentado que haya "más de 100.000 ciudadanos sin agua para tirar de la cadena" y ha criticado que la MCT "no haya dado un plazo para el restablecimiento" del servicio.

Así, ha señalado que el MITECO "tiene que tener medios suficientes para garantizar el suministro" ya que "si esto ocurrió en diciembre de 2016, el mismo problema, en el mismo sitio, debe hacer inversiones más contundentes para que esto no vuelva a suceder".

Por último, Luengo ha deseado que en las próximas horas haya una acción "más contundente" del Ministerio para asegurar a la población, al menos, las labores de higiene personal.