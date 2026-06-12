La alcaldesa de Archena y el consejero de Educación conocen el proyecto de cultura lunar del IES Pedro Guillén

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitan el IES Pedro Guillén para conocer de primera mano el proyecto educativo 'Mitra-Cultura Lunar I' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, han visitado este viernes el IES Pedro Guillén para conocer de primera mano el proyecto educativo 'Mitra-Cultura Lunar I: Un nuevo espacio que habitar', según han informado el Ayuntamiento y la Comunidad.

Se trata de una iniciativa pedagógica innovadora basada en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que utiliza la temática de la Luna como eje vertebrador y transversal en todas las asignaturas de Educación Secundaria y Bachillerato.

Durante el recorrido por el instituto, en el que también ha participado el director del centro, Óscar Orenes, las autoridades han conocido los trabajos desarrollados por los estudiantes.

Entre las propuestas presentadas destaca la maqueta a escala de una base lunar, un programa digitalizado centrado en los mitos históricos en torno al satélite terrestre y una revista de actualidad con noticias de temática espacial, entre otros proyectos científicos y humanísticos.

La alcaldesa de Archena ha mostrado su "orgullo" por contar en el municipio con un centro que apuesta de forma decidida por la innovación, la investigación y el talento joven.

"Proyectos como 'Mitra' demuestran que la educación puede ser una herramienta transformadora capaz de despertar vocaciones científicas y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas", ha subrayado Fernández, quien ha agradecido la implicación del profesorado y ha reafirmado el apoyo del Consistorio a los estudiantes de la localidad.

Por su parte, la Consejería de Educación ha detallado que el objetivo estratégico del instituto es consolidar 'Mitra' como un proyecto integral de centro.

Con esta metodología se busca dar una respuesta especializada y motivadora al alumnado con alto rendimiento académico durante la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), facilitando al mismo tiempo una transición natural y fluida hacia el Bachillerato de Investigación.

El IES Pedro Guillén cuenta con una comunidad educativa compuesta por 750 alumnos y una plantilla de 83 docentes, consolidándose como uno de los referentes en innovación pedagógica de la comarca.