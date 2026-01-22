La alcaldesa de Archena entrega a los Reyes en Fitur el perfume del municipio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha hecho entrega a Su Majestad el Rey Felipe VI de la fragancia 'Esencia Mediterránea' durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), un perfume que refleja la identidad, la tradición y el carácter del municipio.

En sus declaraciones, la regidora ha destacado que este obsequio, personalizado para su Majestad, "representa la esencia de Archena: nuestras raíces, nuestra luz y el bienestar que define a nuestra tierra", y ha subryado que se trata de un gesto cargado de simbolismo para promocionar la localidad a nivel nacional e internacional.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que "Archena es sensaciones, es salud y es Mediterráneo, y deseábamos que Su Majestad pudiera llevarse un recuerdo distintivo, ligado a nuestra historia y a nuestra proyección turística".

La fragancia, elaborada por Laboratorios Pradys, forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Archena para fortalecer la promoción del municipio a través de experiencias sensoriales, consolidando su imagen como destino de bienestar, cultura y calidad de vida.