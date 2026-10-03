La alcaldesa de Cartagena reivindica el papel ciudadano en la defensa de España durante la Jura de Bandera

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado este sábado la importancia de expresar públicamente la adhesión al Rey, a la Constitución y a los valores democráticos durante la Jura de Bandera para personal civil - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado este sábado la importancia de expresar públicamente la adhesión al Rey, a la Constitución y a los valores democráticos durante la Jura de Bandera para personal civil organizada en colaboración con Arsenal Militar, en la que han participado más de medio centenar de jurandos, entre ellos la propia alcaldesa y otras autoridades.

La alcaldesa ha presentado la jura "como expresión del necesario compromiso cotidiano de los ciudadanos con los valores constitucionales". "Lo que hemos pronunciado hoy es, precisamente, una promesa de lealtad. Lealtad a España, a nuestra Constitución y a los valores que en ella compartimos: la libertad, la justicia y la igualdad", ha afirmado.

Arroyo ha señalado que la defensa de esos valores "no corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas, sino también a cada ciudadano desde sus propias responsabilidades". "Somos miles los ciudadanos que sentimos en estos momentos la necesidad de expresar nuestra lealtad al Rey, la defensa de España, de sus fronteras, de la legalidad, de un Estado basado en la separación de poderes, del respeto al pluralismo y a la libertad", ha apuntado.

El acto, que ha sido copresidido con el Almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda, y la alcaldesa, se ha celebrado en la explanada del puerto con el submarino S-81 Isaac Peral como telón de fondo. Ha contado también con representación social de Cartagena, autoridades civiles y militares, así como una nutrida representación de la Corporación municipal, entre la que se encontraban los portavoces de los grupos municipales Jesús Giménez, Gonzalo López y Manuel Torres.

La presencia del submarino ha servido a Arroyo para recordar el 175 aniversario del nacimiento de Isaac Peral y presentar al inventor cartagenero como símbolo de la ciudad que Cartagena quiere construir. "Peral fue un ingeniero brillante, un hombre que miraba al futuro. Pero antes que ingeniero visionario, Peral fue marino y, por tanto, un hombre comprometido con España", ha señalado.

Para la alcaldesa, esas dos facetas resumen dos aspiraciones de Cartagena: "una ciudad leal a España y a su marco constitucional y, al mismo tiempo, abierta al futuro, a la tecnología, a la universidad y a las nuevas industrias". Arroyo ha recordado que Peral llevó a España a la vanguardia de la navegación submarina y lo ha definido como inspiración para "la Cartagena tecnológica" sobre la que la ciudad quiere construir su futuro.

El acto ha servido además para conmemorar los 300 años de la creación de los Departamentos Marítimos, origen de una relación que ha marcado la historia económica, industrial y social de Cartagena. Arroyo ha recordado que desde entonces la ciudad y la Armada "han caminado juntas" y que el Arsenal impulsó una industria que forma parte tanto de la historia como del futuro de Cartagena.

Por su parte, el almirante jefe del Arsenal ha destacado en su intervención la condición marítima de España y el trabajo diario de la Armada dentro y fuera de las aguas nacionales. Ha recordado que una media de 3.500 marinos permanece diariamente en la mar, con cometidos que abarcan la protección de las aguas y del tráfico mercante y pesquero, las misiones internacionales y el apoyo a la comunidad científica en la Antártida.

El almirante ha incidido también en los tres siglos de relación entre Cartagena y la Armada, una historia en la que miles de cartageneros han trabajado en el Arsenal y numerosos marinos han encontrado en la ciudad el lugar donde establecerse y formar sus familias. "No se entiende Cartagena sin la Armada, ni la Armada sin Cartagena", ha resumido.

En referencia a Isaac Peral y al S-81 situado junto al lugar de la ceremonia, el almirante ha destacado que el diseño y construcción en Cartagena del submarino representa "la capacidad tecnológica e industrial española y un reto al alcance de muy pocos países".