La alcaldesa de Jumilla aclara que los contagios no están vinculados a la Fiesta de la Vendimia

JUMILLA (MURCIA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, ha aclarado este viernes que el aumento de contagios en el municipio, que ha llevado a la Comunidad a decretar fase 1 flexibilizada, no está relacionado con la Fiesta de la Vendimia, informaron fuentes municipales en un comunicado.

"No voy a permitir como alcaldesa que nadie vincule los contagios con esta grandísima fiesta", ha dicho Guardiola, tras asegurar que "este año se suspendieron las fiestas patronales, de las que la Fiesta de la Vendimia es la más conocida, pero ningún contagio tiene nada que ver con ella".

La regidora ha indicado que los contagios proceden de otras fuentes, y ninguno de ellos está relacionado con este evento festero.

Guardiola ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para detallar las medidas que ha establecido la Consejería de Salud durante los próximos siete días para contener el rebrote de coronavirus en Jumilla.

Así, ha recordado que queda restringida la libre entrada y salida del municipio, excepto si se trata de asuntos sanitarios, obligaciones laborales, retorno a lugar de residencia, cuidado de personas vulnerables y causas de fuerza mayor.

Se desaconseja la circulación de personas en el término municipal salvo para asuntos imprescindibles. La actividad de hostelería y restauración queda suspendida en el interior de los locales, y solo permitida, por tanto, en las terrazas, con un máximo de seis ocupantes no convivientes por mesa.

En los locales comerciales, mercados, hoteles, academias, autoescuelas y espacios de enseñanza regalada el aforo permitido es, como máximo, del 50 por ciento y, en el caso de ceremonias nupciales y otros eventos similares el número máximo de asistentes se limita en 30 personas.

En los velatorios no podrán congregarse más de 15 personas en el caso de espacios cerrados y 25 en abiertos, y en los eventos multitudinarios el máximo se ha establecido en un centenar de asistentes, mientras las reuniones privadas no organizadas no podrán superar los seis.

En el caso de los vehículos, la ocupación máxima no debe exceder el 50 por ciento.

Aún está pendiente de publicación la Orden de la Consejería de Educación para que el comienzo del curso escolar se lleve a cabo de forma telemática.

"Si alguien tiene dudas sobre las medidas puede ponerse en contacto con la Policía Local", ha señalado la alcaldesa, quien ha advertido de que la situación es "preocupante" pero "si todos ponemos de nuestra parte seremos capaces de solucionarla cuanto antes".

Guardiola ha informado de que la Policía Local está haciendo seguimiento de todas las medidas para su efectivo cumplimiento. Además, la primera edil solicitó este jueves a la Delegación del Gobierno un refuerzo de efectivos de Guardia Civil para poder controlar los accesos al municipio.