La alerta por lluvias en la Vega del Segura aumenta a roja, mientras el resto de la Región seguirá en amarilla

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alerta por lluvias en la comarca de la Vega del Segura, con mayor intensidad en los municipios de Fortuna y Abanilla, ha aumentado a roja en el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras el resto de la Región seguirá en amarilla.

De este modo, hasta las 12.00 horas, las lluvias podrán dejar hasta 35 litros por metro cuadrado en una hora en la Vega del Segura, con especial atención a los municipios de Fortuna y Abanilla. Para el resto de la Región de Murcia el aviso prevé hasta 15 litros, una cifra que se eleva a 20 litros en el Altiplano.