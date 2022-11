Alfonso Martínez (PSRM): "Las previsiones presupuestarias del Gobierno de López Miras nunca se cumplen"

MURCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha explicado que "hemos votado en contra del techo de gasto porque las cifras que plantea el Gobierno regional no son creíbles, sus objetivos macroeconómicos nunca se cumplen y lo corrigen a base de endeudar más a la Región de Murcia".

Martínez Baños ha recordado que "según las previsiones del Gobierno regional, en 2022 íbamos a crecer a un ritmo del 5,2 por ciento del PIB, cuando en realidad estamos creciendo a un ritmo del 0,8 por ciento interanual. Según la EPA, tenemos 23.000 empleos menos de los previstos y el déficit al cierre de agosto superaba en 192 millones la previsión de todo el año".

"Todas sus previsiones han ido a peor. No hay quien se crea la previsión de déficit para el año 2023. Es absurdo que nos plantee un presupuesto en base a un déficit de 110 millones de euros, cuando todos sabemos que no bajará de los 500", ha lamentado.

"La mayor parte del incremento desorbitado de la deuda se debe a la pésima gestión del Gobierno regional ya que, según FEDEA y el Consejo Económico Social, solo entre el 20 y el 30 por ciento de la deuda se debe al Sistema de Financiación Autonómica", ha añadido.

Asimismo, Martínez Baños ha expuesto la situación de deuda que sufre la Región, "la deuda roza los 11.600 millones de euros y, posiblemente, se acerque a los 12.000 millones a final de año."

Por otro lado, ha puesto en valor que "el Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo para ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, como jamás se ha hecho en España. Para 2023, el Gobierno de España aportará a los ingresos de la Comunidad Autónoma, 926,5 millones de euros más que en 2022. Solo del Sistema de Financiación Autonómica vamos a recibir 822,3 millones más de los que presupuestaron en 2022".

"España está en la senda de la recuperación. Somos el segundo país de la zona euro con menos inflación, el 7,2 por ciento y bajando, 3,4 puntos por debajo de la media. La ocupación sigue creciendo, más de 514.000 personas en términos interanuales. Los contratos indefinidos han aumentado en 1,3 millones de personas, el déficit público ha bajado un 72,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado", ha señalado. "España es uno de los países que más crece de la UE, casi el doble que la media, por más que le duela al Partido Popular", ha añadido.

En este sentido, Martínez Baños ha explicado que "por desgracia, no podemos decir lo mismo de la Región de Murcia. Vamos muy mal. Están dejando pasar la oportunidad que nos ofrecen los fondos Next Generation. Hace un año estábamos mal, hoy estamos peor. Tenemos más pobreza, una de las mayores tasas de fracaso escolar, la peor sanidad de España, listas de espera interminables en dependencia, la mayor tasa de violencia machista, los peores salarios y pensiones, una de las rentas per-cápita más baja. Todo esto no es fruto de la casualidad sino de la incompetencia".