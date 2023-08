Alpañez (Vox) dice haber recibido llamadas de cargos del PP para "llegar a un acuerdo ya" sobre la gobernabilidad

MURCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha explicado que cargos del PP se han puesto en contacto con él para decirle que, "por favor", ambas formaciones lleguen a un "acuerdo ya" para desbloquear la gobernabilidad de la Región de Murcia.

"Gracias a Dios, tengo muchos amigos en todos los ámbitos e, incluso, se ha puesto en contacto conmigo gente del PP diciéndome: por favor, vamos a llegar a un acuerdo ya", tal y como ha confesado Alpañez en declaraciones a Onda Regional recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha considerado que hay "como dos partidos populares". Por un lado, ha remarcado que está el PP de Alberto Núñez Feijóo y de Fernando López Miras que "no quiere sentarse con Vox y que prefiere pactos con PSOE seguramente".

"Y luego está el PP de Isabel Díaz Ayuso, el de los dirigentes de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Castilla y León y de muchos ayuntamientos de la Región de Murcia que parece que sí ven en Vox un aliado para sacar adelante los grandes problemas que tiene la Región de Murcia", ha señalado.

ESPERA QUE NO SE VUELVAN A CELEBRAR ELECCIONES

Alpañez ha esperado que no se vuelvan a celebrar elecciones autonómicas en la Región "porque no es lo que quieren todos los murcianos y no es lo que quiere Vox". "Nosotros, lo que queremos, es que se ponga en marcha ya, a la mayor brevedad, un gobierno de coalición y que se empiecen ya a desarrollar todas las políticas que necesita la región de Murcia, que no son pocas", ha señalado.

Ha lamentado que, desde que se celebraron las elecciones el 28 de mayo, Vox ha asistido a un comportamiento "estratégico" por parte del Partido Popular, que "ha estado pensando en todo momento su interés político".

De hecho, ha señalado que tuvo lugar una sesión de investidura que coincidía con el debate entre los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Tres semanas después de las elecciones fue cuando se pusieron en contacto con nosotros para imponernos una serie de propuestas", según Alpañez, quien ha explicado que, después de eso, el PP ha estado "toda la campaña electoral de las elecciones generales" sin mantener "ningún tipo de contacto" con Vox.

De hecho, ha lamentado que el PP ha estado "repudiando" a Vox y ha lamentado que los 'populares' inician cualquier iniciativa "a través de los medios de comunicación". "Nos hemos enterado, como digo, a través de la prensa, de ofertas de algún tipo de sillón, pero nosotros no estamos a eso", ha zanjado.

"Nosotros lo que queremos es sentarnos en una mesa con ellos y conformar un gobierno de coalición a partir de las principales problemáticas que tiene la Región de Murcia", según ALpañez, quien ha recordado que el PP puso 88 medidas encima de la mesa, pero ha lamentado que "no constituyen un buen punto de partida".

A su juicio, el punto de partida "adecuado" tiene que ser "la renta per cápita de los murcianos, que estamos por debajo de la media", y "tiene que ser los niveles de violencia que hay en la Región de Murcia, que están por encima de la media", y "las tasas de pobreza, que lideramos en España".

Ha señalado que el Partido Popular no se ha puesto en contacto con el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, para sentarse en una mesa y, "a partir de esa problemática" expuesta, conformar un gobierno de coalición.

Ha insistido en enfrentar los problemas que tiene la Región de Murcia a partir de un gobierno de coalición porque el Partido Popular "ya incumplió en 2019 el acuerdo programático con Vox" y "conformó un gobierno de tránsfugas".

Y ahora, ha lamentado que los 'populares' ponen en la mesa "una serie de imposiciones" que, a su juicio, "no van a cumplir" como, por ejemplo, "decir que van a seguir reduciendo las listas de espera cuando están aumentando" o que "van a seguir reduciendo el déficit cuando está aumentando".

ENTRAR EN EL GOBIERNO "ES UNA NECESIDAD"

Por otro lado, ha explicado que el hecho de que Vox entre en el Gobierno regional, "más que una línea roja, es una necesidad para resolver los grandes problemas que tiene la Región de Murcia y para garantizar que se ponen en marcha los mecanismos y políticas necesarias" para ello.

En este sentido, ha criticado que el Partido Popular en la Región de Murcia "no se caracteriza por cumplir sus compromisos" y, por ello, ha señalado que el único mecanismo que Vox considera "adecuado para que esos compromisos se cumplan" es "compartir responsabilidad".

"No hemos puesto ningún tipo de línea roja porque tampoco hemos indicado qué consejerías tenemos que asumir ni de qué manera", según Alpañez, quien cree que se tienen que sentar en una mesa y trabajar "sobre la base de los grandes problemas que tiene la Región de Murcia".