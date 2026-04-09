Alquilar una habitación en Murcia cuesta 300 euros al mes, según idealista

Archivo - Carteles de alquiler - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alquilar una habitación en Murcia en un piso compartido cuesta una media de 300 euros al mes, según el último informe de idealista, manteniendo el precio del mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la oferta de habitaciones en la capital ha subido un 16%, mientras que la demanda lo ha hecho un 58%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la oferta ha crecido un 22% interanual durante el primer trimestre de 2026. El precio de las habitaciones se incrementa un 2% interanual, hasta situar el precio medio en España en 430 euros mensuales.

El interés por estos alojamientos también ha crecido un 6% respecto al año pasado.

En lo referente a la oferta, 44 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Segovia (86%), Ourense (76%), Zamora (72%), Valencia (68%) y Las Palmas de Gran Canaria (67%).

Entre los grandes mercados la oferta ha subido también en Alicante (43%), San Sebastián (39%), Palma (30%), Madrid (28%), Sevilla (23%), Málaga (20%), Bilbao (15%) y Barcelona 3%). Las mayores caídas se han dado en Ceuta (-59%), Pamplona (-31%), Castellón de la Plana (-24%) y Zaragoza (-5%).

Los precios han experimentado una tendencia alcista en este tiempo, aunque en su mayoría se trata de incrementos de alrededor o por debajo del 5%. Aun así, las mayores subidas se han dado en la ciudad de Oviedo, donde han crecido un 13%, seguida por Cádiz (11%), Segovia (11%), Zamora y Lugo (con un 10% en los 2 casos).

Los precios en Madrid se encarecieron un 5% en este año, mientras que en Barcelona se mantuvieron planos. La mayor caída, por su parte, se ha producido en Ceuta, con un -8%, seguida por Valencia (-4%), San Sebastián (-3%), Melilla (-3%) y Pamplona (-2%).

DÓNDE ES MÁS CARO Y MÁS BARATO ALQUILAR UNA HABITACIÓN EN ESPAÑA

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (587 euros), Palma (500 euros), San Sebastián (470 euros), Málaga (437 euros) y Bilbao (425 euros).

Con 400 euros o más se encuentran las ciudades de Vitoria (420 euros), Girona (420 euros), Santa Cruz de Tenerife (420 euros), Las Palmas de Gran Canaria (420 euros) y Pamplona (410 euros). En el extremo opuesto se encuentra Jaén, con 245 euros, seguida por Badajoz y Ciudad Real (250 euros en ambos casos).

PERSONAS INTERESADAS POR HABITACIÓN

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 6% en el último año. Son 22 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Ceuta (168%), Huesca (140%), Castellón de la Plana (124%), Zaragoza (121%) y Pamplona (108%), las únicas en las que la competencia se ha duplicado.

Por el contrario, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad en la que más ha bajado la competencia por una habitación, ya que se ha reducido un 20%. En Barcelona esta competencia ha crecido un 3%, mientras que en la ciudad de Madrid el descenso en este año ha sido del 18%.

ZONAS CALIENTES PARA LA OFERTA

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (22% del total), Valencia (13%), Barcelona (12%) y Sevilla (3%).

La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.