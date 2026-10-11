La alta tasa de donación en la Región permite superar el registro máximo de trasplantes de hígado

Hasta septiembre, ha habido 78 donantes de órganos en la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad de la sociedad murciana y el trabajo de los equipos de coordinación hospitalaria del sistema sanitario público regional permiten que la Comunidad sea un referente en donación y trasplante de órganos.

Durante septiembre, la Región alcanzó su mejor registro histórico de trasplantes de hígado con un total de 14 operaciones, superando la anterior marca que databa de enero de 2019 con 13 trasplantes.

Por lo que se refiere al periodo entre enero y septiembre de 2026, la Comunidad ha mantenido una alta tasa de actividad hasta alcanzar un total de 78 donantes de órganos frente a los 66 contabilizados en el mismo periodo del año anterior, 12 más, según los datos facilitados por la Coordinación regional de Trasplantes.

A estos se suman cinco donantes vivos renales. Este crecimiento permite que el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, centro regional de referencia para la donación de órganos y realización de trasplantes, mejore sus registros.

El hospital de referencia del Área I de Salud ha sumado 56 donantes en dicho periodo (11 más que en 2025), gracias a la generosidad de las familias, entre las que se incluyen dos donaciones infantiles. El mapa de la donación en el resto de los hospitales de la Comunidad se completó con nueve donantes en el Hospital Morales Meseguer, seis en el Reina Sofía, cinco en el Santa Lucía de Cartagena, uno en el Rafael Méndez de Lorca y uno en el Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor.

La respuesta de las familias y el trabajo de los equipos de coordinación hospitalaria han permitido la realización de 173 trasplantes de órganos sólidos en la Región hasta el 30 de septiembre. Por balance de órganos, se realizaron 67 trasplantes de hígado, 23 más que el año anterior; 91 de riñón, diez más; dos de páncreas-riñón; y 13 de corazón, cuatro más que el año anterior. Dentro de estos trasplantes tres de los pacientes recibieron dos órganos.

Un factor clave en estos resultados ha sido el aumento de la concienciación social, que se traduce en una reducción de las negativas familiares, que han bajado a siete en lo que llevamos de año frente a las nueve del mismo periodo de 2025.

DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

El compromiso de la sociedad de la Región de Murcia quedó patente en los resultados de la última campaña de donación de médula ósea. Durante la tercera edición de 'Un Match por Una Vida' celebrado entre el 10 y el 12 de mayo de este año, la Comunidad alcanzó los 2.171 nuevos donantes, el mayor registro a nivel nacional en esta convocatoria.

Asimismo, a estos resultados contribuyó la primera carrera popular por la donación de órganos celebrada en las calles de la capital, que reunió a más de 3.000 participantes y captó 350 nuevos potenciales donantes.