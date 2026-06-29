El Altiplano y el Noroeste, en aviso amarillo por lluvias y tormentas durante toda la tarde - AEMET

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Altiplano y el Noroeste permanecerán hasta las 21.00 horas de este lunes en aviso de nivel amarillo por tormentas y lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en ambas comarcas se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

El aviso, que arrancó al mediodía, indica peligro bajo y tiene una probabilidad de entre el 40% y el 70%.