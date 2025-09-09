El Altiplano y la Vega del Segura, en aviso de nivel naranja este martes por lluvias y tormentas - AEMET

Los chubascos también afectarán al Noroeste y el Campo de Cartagena y Mazarrón, aunque en menor medida

MURCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Altiplano y la Vega del Segura permanecen este martes en aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas, según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el aviso se extiende desde las 12.00 hasta las 22.00 horas y prevé lluvias acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes.

Además, los chubascos afectarán al Noroeste y el Campo de Cartagena y Mazarrón, que se encuentran en nivel amarillo por precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado.