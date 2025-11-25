Alumnas del IES Mariano Baquero protagonizan el acto del Ayuntamiento de Murcia: "Hoy el cielo está lila"

Archivo - Instántanea de autoridades del Ayuntamiento de Murcia y asistentes en la celebración del acto institucional por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnas del IES Mariano Baquero Goyanes del municipio de Murcia han puesto voz este martes al acto institucional que ha celebrado el Ayuntamiento de Murcia con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer.

Vestidas con unas sudaderas de color lila en las que rezaba el lema 'Educamos en igualdad. Construimos futuro', siete alumnas de segundo de Bachillerato de este centro han protagonizado una actuación musical, de carácter original.

La letra describe la situación en la que se encuentra la mujer víctima de violencia de género y es un homenaje a "todas las que hablaron y no las creyeron, a las que ocultaron sus miedos, a las que cayeron, a las que amaron y no las creyeron: hoy el cielo está lila".

La canción, compuesta por una de estas alumnas, retrata la situación en la que se encuentran estas mujeres: "Sola no estás, te desprecia y te pide perdón, antónimo de la palabra perdón. El miedo permanece cada día y las palabras duelen, pero sola no estás, todas somos tú".

Precisamente, el Ayuntamiento de Murcia ha concedido el premio al IES Mariano Baquero, dotado con 2.000 euros, para la realización de actividades dirigidas a su comunidad educativa para la prevención de la violencia de género en el marco del proyecto 'Construyendo Igualdad'.

La concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, ha entregado este reconocimiento, que ha recogido Isabel Martínez, directora del centro y Maica Mula, coordinadora de Igualdad.

Dos alumnas del centro educativo han expresado su agradecimiento por este reconocimiento, ya que supone "la confirmación de que la educación puede transformar miradas, derribar prejuicios y abrir caminos hacia un futuro más justo".

"Es la prueba de que el trabajo diario, silencioso y constante que realizamos desde las aulas tiene un impacto real, más allá de los muros de nuestro centro", han advertido, para después expresar su compromiso a seguir trabajando con "coherencia y rigor" con acciones que "impulsen la igualdad real en las aulas y en la comunidad", porque, han subrayado, "la igualdad se aprende, se defiende y se ejerce".

IGUALDAD, SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DIGNIDAD

Un emotivo acto, desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, que ha dado comienzo con una interpretación de una alumna del Conservatorio Superior de Música y su violonchelo.

El personal técnico del Emavi ha sido quien ha dado lectura al Manifiesto con motivo de este Día, en el que el Ayuntamiento "manifiesta su repulsa hacia todas las formas de violencia", expresando, al mismo tiempo, la defensa de los principios de "igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad".

El Manifiesto ha recogido las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, con más de 1.333 mujeres y en lo que llevamos de año 38 en el país, dos de ellas en la Región y una menor en el municipio de Murcia.

Unas cifras que consideran "alarmantes" y que "evidencian la necesidad de reforzar los esfuerzos para ofrecer una respuesta integral a las víctimas y erradicar las actitudes que reproducen la desigualdad y originan la violencia de género".

"La erradicación de esta violencia exige un compromiso firme y colectivo", recoge el Manifiesto, que resalta la necesidad de que la sociedad al completo "condene todas las formas de violencia contra las mujeres, visibilice sus consecuencias y contribuya a construir un futuro en el que ninguna mujer tenga que vivir con miedo".

Y es que, señala, "la igualdad real solo será posible cuando cada institución y cada persona adopte una implicación activa y decidida". Un Manifiesto que ha hecho referencia también a aquellas violencias que son más silenciosas, la vicaria, la económica, la digital, que "se manifiesta mediante acoso, amenazas, chantaje o humillación en el entorno virtual", además de aquellas que se agravan en contextos de guerra y conflicto armado, donde mujeres y niñas "son utilizadas como armas de guerra, sufriendo violaciones, abusos y esclavitud sexual".

Por ello, han emplazado al Ayuntamiento de Murcia y al resto de administraciones a que "sigan impulsando medidas, programas y planes que actúen como herramientas de sensibilización y transformación social, porque el compromiso por la rehabilitación de la violencia de género debe ser decidido y continuo".

En relación a los servicios y recursos destinados a apoyar a las mujeres víctimas de los que dispone el Consistorio murciano, han recordado que este año se ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ampliando su vigencia e incorporando nuevas manifestaciones de violencia, como la vicaria, la económica y la digital.

Unas realidades que requieren "respuestas coordinadas, actualizadas y acompañadas de recursos suficientes para garantizar el abordaje eficaz y la protección integral de las víctimas".

"Una atención adecuada exige garantizar medios integrales y suficientes, acompañamiento psicológico, asesoramiento jurídico, apoyo social y recursos habitacionales. La violencia de género no se combate solo con medidas urgentes, sino con una intervención global que devuelva autonomía y bienestar a las mujeres", indica el Manifiesto.

"NO BASTA CON CONMEMORAR: HAY QUE ACTUAR"

El acto ha finalizado con la intervención de la concejal Carreño, que ha pedido un aplauso por esas mujeres víctimas mortales por violencia de género este año y ha dejado claro que "la violencia contra las mujeres no es un problema lejano, ni aislado, sino una realidad que atraviesa nuestra sociedad, barrios, entidades y, en ocasiones, nuestros silencios".

"Detrás de cada dato hay una vida, una familia, un futuro arrebatado o marcado", ha enfatizado la edil, que ha advertido que "no basta con conmemorar, hay que actuar desde la educación, la empatía, la justicia, las instituciones y los hogares, desde cada gesto cotidiano, porque prevenir la violencia es responsabilidad de todos".

Ha pedido que este 25 de noviembre "no sea solo una fecha, sino un compromiso para acompañar a quienes sufren, para no tolerar la violencia en ninguna de sus formas, ni física, ni psicológica, ni económica, ni sexual, ni en privado, ni en público, ni en casa, ni en la calle, ni en las redes, ni en ningún sitio".