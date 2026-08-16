Alumnos del CBM San Fernando de Lorca descubren el patrimonio cultural de la ciudad mediante la robótica y la IA

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de alumnos del CBM San Fernando de Lorca descubren, mediante el proyecto de innovación educativa 'Conociendo Lorca a través de la metodología STEAM', el patrimonio cultural de la ciudad mediante la robótica, la Inteligencia Artificial y la creación artística.

Se trata de uno de los 67 proyectos de innovación que desarrollan centros educativos de la Región de Murcia, lo que supone un incremento de casi un 20 por ciento de proyectos con respecto al curso académico pasado.

En concreto, los estudiantes del colegio San Fernando han desarrollado actividades para conocer Lorca y han creado casi un centenar de maquetas con circuitos led de los monumentos más significativos, proyectos de robótica, experimentos científicos en Educación Física, actividades matemáticas divertidas, así como el reconocimiento de voz de Google y Gemini para la estimulación del lenguaje en los niños.

La competencia STEAM, en la que se basa este proyecto, es un enfoque pedagógico que integra cinco disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Su objetivo es preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más complejo, digitalizado e interconectado.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, explicó que "la innovación educativa se consolida, otro año más, como una línea estratégica fundamental para dar respuesta a los retos de la educación actual. El desarrollo de proyectos, la participación en comunidades de innovación y la realización de jornadas específicas son un ejemplo del compromiso de los centros educativos de la Región con la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje".

El cierre de este proyecto se celebró el pasado mes con la I Convivencia de robótica lorquina en la que participaron más de 200 alumnos de 19 centros educativos del municipio.